Núñez (seopan), sobre liberalizar los peajes: "¿quién va a pagar la fiesta?"

El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, mostró este martes la "sorpresa" de la patronal por la decisión del Gobierno de acabar con los peajes de las autopistas cuando cumpla el plazo de las concesiones, y planteó: "¿Quién va a pagar la fiesta?"

Así lo indicó durante su participación en el curso 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir', organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en el marco de los Cursos de Verano de la UIMP en Santander.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció recientemente la decisión del Gobierno de eliminar los peajes de las autopistas españolas cuando vayan venciendo las concesiones.

"No nos había avisado, no ha habido contacto previo ni se había comentado nada", dijo Núñez, quien agregó que "nos sorprende un anuncio de ese tipo, que es muy relevante".

En este sentido, dijo que "parece que vamos a una vía contraria a la que está vigente en Europa y que pasa por conseguir recursos en carreteras con peajes para destinarlos a la agenda social".

El modelo general de pago por uso llegará, aseguró el responsable de Seopan, quien agregó que "no puedes ir en contra de lo que se hace en el resto del Europa".

"¿Quién va a pagar la fiesta?", preguntó Núñez, para plantear seguidamente si los contribuyentes en general van a subvencionar a los conductores que la utilizan. "Vamos a subvencionar a 20.000 señores para que no paguen", mientras que los ingresos que hubieran generado a largo plazo podrían haber permitido construir un hospital o una universidad.

En concreto, sobre la autopista AP-1, que une Burgos y Armiñón (Álava) y cuya concesión vence el 30 de noviembre, Núñez expuso que "no tendría mucho sentido que en esta autopista se levantara la barrera".

El ahorro de recursos públicos en gastos de mantenimiento junto a los ingresos fiscales que proporciona esta vía totalizan anualmente 30 millones de euros, comentó.

Además, alertó de que "con independencia de lo que se haga", la AP-1 va a necesitar una importante renovación y una ampliación de la capacidad que tendría un coste de 320 millones de euros. A ello se une que si se libera de peaje la Intensidad Media Diaria (IMD) del tráfico se elevaría un 36%, hasta 27.100 vehículos.

Las concesionarias de autopistas españolas facturaron en 2017 un total de 1.836 millones de euros, y el presidente de la patronal puso en valor que mientras más ganan, más impuestos pagan.

Desde Seopan se defendió un modelo viario que evite la desigualdad entre usuarios con el resto de modos de transporte, ya que en el aéreo, ferroviario o portuario los usuarios abonan, de una manera y otra, tasas. Mientras, en las carreteras, salvo la red de autopistas, el usuario no paga más que la gasolina que gaste en el viaje.

NECESIDADES DE INVERSIÓN

Por otra parte, Núñez hizo referencia a la necesidad de inversión pública en infraestructuras prioritarias en España, y estimó que la cuantía es de 114.000 millones de euros.

Esta cuantía se refiere a distintas infraestructuras como ciclo integral de agua, medio ambiente, equipamiento público (sanidad y educación) o movilidad y accesibilidad urbana e interurbana.

El responsable de Seopan lamentó que el actual nivel de inversión pública en España es equivalente al que había en 1979.

Sobre si hay margen presupuestario para saldar el déficit inversor que existe, el presidente de la patronal explicó que la agenda social va a tener cada vez mayor peso en el gasto público y que España tienes unos compromiso con Europa para reducir el déficit y la deuda pública.

Pese a ello, alertó de que no se puede no hacer nada, ya que no seguir invirtiendo puede tener un impacto negativo, entre otras cosas, en la competitividad de la economía española.

Además, puso en valor el efecto retorno de las inversiones en infraestructuras y alertó del efecto que tendría no invertir en lo que se refiere a cohesión y bienestar social.

Para la patronal, resolver el déficit de inversión sin comprometer la agenda del gasto social es posible. Para ello, el presidente de Sepan defendió la necesidad de fomentar la colaboración público-privada, algo que denunció "desde el 2012 en España no existe, no se ha hecho nada".

19-JUN-18

