330 43

Los sindicatos advierten que sin cambios profundos en la reforma laboral el pacto salarial no revertirá la devaluación sufrida

18/06/2018 - 18:40

SANTANDER, 18 (SERVIMEDIA)

Los sindicatos reiteraron este lunes la necesidad de que se realice una modificación sustancial de la reforma laboral, tanto de la aprobada en 2012 por el PP como de la impulsada en 2010 por el PSOE, pues de lo contrario la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que se ultima con la patronal no servirá para revertir la devaluación de los salarios que han sufrido los trabajadores durante la crisis.

Así lo expusieron los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, durante su participación en el curso 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir', organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en el marco de los Cursos de Verano de la UIMP en Santander.

"No queremos cambiar la reforma laboral para volver a 2008 o 2009, queremos acuerdos que nos llevarán al 2019", señaló el secretario general de UGT. Álvarez explicó que ha estado "revisando" la reforma laboral "y no le encuentro ningún elementos positivo", e insistió en que "no defendemos la legislación de 2009".

"Convendría un amplio acuerdo con la patronal para sentar las bases del modelo productivo", dijo, si bien añadió que "hay cosas que no pueden esperar, mejor si es con acuerdo" con los empresarios.

El secretario general de CCOO comentó que la reforma laboral "hay que reformarla o cambiarla en sus aspectos centrales". Sordo subrayó que el AENC puede "marcar un antes y un después de este proceso de intensa devaluación de salarios".

Sin embargo, alertó al Gobierno de que "hay que mover algunas de las vigas maestras de la reforma laboral", pues sólo el pacto entre sindicatos y empresarios "no va a poder revertir la congelación o devaluación salarial" que se ha sufrido en España en los últimos años.

Además, Sordo quiso dejar claro que "hay una cierta trampa conceptual que explotó el Gobierno anterior, que viene a establecer una causa efecto, que no comparto, entre la reforma laboral y los ritmos de generación de empleo que ha habido en España". "La legislación laboral en sí no es la crea empleo", aseguró.

Respecto al AENC, el responsable de UGT hizo un repaso de las reclamaciones sindicales en el marco de este acuerdo, entre las que se encuentran un salario mínimo de 1.000 euros en convenio, y se mostró confiado en que "en los próximos días podamos abordar este tema de forma positiva".

(SERVIMEDIA)

18-JUN-18

BPP/gja

PUBLICIDAD