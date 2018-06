330 43

Ceoe retrasa su junta directiva hasta la próxima semana para dar más tiempo al pacto salarial

18/06/2018 - 17:04

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha decidido retrasar la celebración de su Junta Directiva, prevista para este miércoles, hasta la próxima semana, para dar más tiempo a la negociación del pacto salarial, tras los últimos avances.

Fuentes de CEOE señalaron a Servimedia que el máximo órgano de gobierno de la patronal española se reunirá una semana más tarde. Para entonces, prevén poder tener un preacuerdo con los sindicatos en materia salarial y en otros temas para poder renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Las negociaciones están "muy avanzadas", según han manifestado en distintas ocasiones los líderes sindicales, aunque estos mismos han puntualizado que continúan con las reuniones para cerrar el acuerdo.

En materia salarial, las partes se están aproximando hacia un incremento de las nóminas que se sitúe en el entorno del 2%, más un punto adicional en función de elementos como la productividad, así como acercan posturas respecto al salario mínimo en convenio de 1.000 euros planteado por los sindicatos. La propia ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, dio por hecho que este último punto ya está acordado.

La Junta Directiva de CEOE deberá dar el visto bueno al pacto. Mientras, UGT, "en previsión del posible preacuerdo", ya ha preparado la mecánica de la consulta a sus delegados, cuadros de la organización y afiliados que lo deseen. Se desarrollará durante seis días, tanto en formato 'online', a través de la web del sindicato, como presencial, en diferentes sedes del sindicato.

Por su parte, CCOO reuniría a su Comisión Ejecutiva, que precisamente se cita mañana, y posteriormente convocaría al Consejo Confederal para someter a votación el preacuerdo. No obstante, desde esta central aseguraron que la reunión de mañana no se debe al AENC, puesto que todavía no está cerrado el preacuerdo.

(SERVIMEDIA)

18-JUN-18

MMR/gja

PUBLICIDAD