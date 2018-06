330 43

El acuerdo comercial entre la UE y Canadá dejará de aplicarse si Italia no lo ratifica

18/06/2018 - 16:36

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA, dejará de aplicarse si finalmente Italia no ratifica el documento por sus reservas sobre el nivel de protección que ofrece a las denominaciones de origen del país transalpino.

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)

"Si no es ratificado, el tratado no se aplica", ha afirmado este lunes en una rueda de prensa el portavoz principal de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, al ser preguntado por las palabras del ministro italiano de Agricultura, Marco Centinaio, quien la semana pasada anunció que Roma no ratificará el acuerdo porque solamente protege a una "pequeña parte" de las denominaciones de origen europeas.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá se aplica provisionalmente desde septiembre de 2017 y desde entonces ha sido ratificado por diez de los veintiocho Estados miembros del bloque comunitario, ha explicado el portavoz de Comercio Ejecutivo comunitario, Daniel Rosario.

La firma del acuerdo un año antes --en octubre de 2016-- no pudo llegar hasta que se superó el bloqueo por parte de Bélgica a causa de la posición que mantenía su región francófona, Valonia, que exigió someter el tratado al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). La Justicia europea todavía debe pronunciarse sobre este asunto.

La aplicación provisional del tratado significa que se aplican desde septiembre del año pasado el 98% de sus disposiciones, a la espera de que sea ratificado por todos los socios del bloque comunitario.

Sin embargo, queda fuera de la aplicación provisional el polémico tribunal de arbitraje entre Estados miembros y empresas, que se introduciría únicamente una vez que se cumplan todas las ratificaciones a nivel nacional.

Según datos de la Comisión Europea, un total de 5.449 empresas españolas exportan a Canadá, de las que un 91% son pequeñas y medianas empresas. Los principales productos que se exportan al país norteamericano desde España son fruta, carne de cerdo, vino, vinagre, pimientos y componentes de ascensores y aviones, entre otros.

Además, Canadá es el socio comercial número 20 de España, con unas exportaciones valoradas en 1.400 millones de euros y unas exportaciones con un valor de 900 millones, por el superávit español asciende a 500 millones de euros.

