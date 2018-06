330 43

Economía.- Podemos, ERC y PDeCAT esperan que las enmiendas a los Presupuestos de 2018 se incluyan en los de 2019

El PP afirma que en la oposición será "todo lo duro que tenga que ser" pero "absolutamente leal"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Unidos Podemos ha afeado al PSOE no haber consensuado un paquete de enmiendas para los Presupuestos de 2018, si bien ha dicho esperar alcanzar acuerdos de cara a 2019, al tiempo que ERC y PDeCAT han mostrado su confianza en que se pueda alcanzar un entendimiento para las cuentas de 2019. Mientras, el PP ha dicho que en la oposición será "todo lo duro que tenga que ser", pero "absolutamente leal" a nivel institucional.

Así se han expresado los distintos senadores de los grupo durante sus intervenciones en el Pleno del Senado, que este lunes debate y vota el dictamen de la Comisión de los Presupuestos y las 44 enmiendas del PP y del PAR (17 del primero y 27 del segundo) incluidas en las cuentas por importe de unos 179 millones, junto al previsible rechazo de las más de 5.500 enmiendas parciales de los grupos.

La mayor parte de los senadores han criticado las enmiendas introducidas por el PP en el Senado, mientras que el portavoz del PP de la Comisión de Presupuestos en el Senado, Juan Antonio de las Heras, ha reprochado al PSOE que en el Congreso registrase 1.964 enmiendas y en el Senado ninguna tras el apoyo del PNV a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.

"La lealtad institucional y el sentido de Estado hacen apoyar estos PGE que creímos buenos y han mejorado. Si no apoyásemos estos PGE nos tacharían de todo", ha defendido De las Heras, quien ha asegurado que el PP en la oposición "será todo lo duro que tenga que ser" pero siempre "absolutamente leal".

Por su parte, la senadora del PSOE, Ana María Pérez, ha dicho esperar que la "política de crispación" no sea la tónica general de la oposición en la legislatura, ya que "no es lo que España necesita". "Espero que escuchen para aprender y no para reprender", ha apostillado.

Pérez ha defendido que el PSOE es un partido "serio y responsable" y por ello ha asumido unos PGE que no habría elaborado pero que, ante una situación "excepcional" mantiene para dar "confianza a los mercados y a Europa", de forma que los usará como "punto de partida".

"Han enmendado unos PGE que calificaban como los mejores de la historia, pero desde el revanchismo no es aconsejable. No han respetado el acuerdo alcanzado en el Congreso, nos parece poco serio", ha espetado a los 'populares'.

PODEMOS, ERC Y PDeCAT, ENMIENDAS DE CARA A 2019

De su lado, el senador de Unidos Podemos, Ferran Martínez, ha criticado que el PP se ha puesto "en modo troll" y ha opinado que el PSOE se ha "enredado en su estrategia" ya que "pierde el sentido que la mantengan porque igualmente el trámite iba a volver al Congreso".

Martínez ha lamentado que la formación 'morada' y el PSOE no se hayan puesto de acuerdo en un paquete de enmiendas como primera iniciativa conjunta entre ambos grupos de cara a la elaboración de los PGE de 2019, si bien ha dicho que, aunque no van a "dictarles el camino" a seguir, el mejor pasa por llegar a acuerdos.

Como presupuestos alternativos ha defendido la ampliación de los ingresos públicos con ajustes "pequeñitos", cambios en Sociedades, eliminar figuras como las Sicav y perseguir el fraude fiscal, así como una reforma progresiva en IRPF y nuevos impuestos medioambientales y nuevos a entidades bancarias o grandes fortunas para avanzar en la brecha fiscal con el resto de la eurozona.

También ha planteado aumentar el gasto en 20.000 millones de euros para recuperar y ampliar el Estado de bienestar, modernizar la economía y luchar contra la precariedad y garantizar la igualdad de hombres y mujeres.

Entre tanto, los partidos nacionalistas de Cataluña, ERC y PDeCAT, han mostrado su deseo de que buena parte de las miles de enmiendas presentadas a los PGE de 2018 se puedan incluir en las cuentas de 2019 pactando con el Gobierno socialista.

"Entendemos que muchas de estas enmiendas no entienden de color político, de partido, podríamos ponernos de acuerdo los partidos y esperamos que podamos llegar a entendimiento de cara a 2019", ha enfatizado el senador de ERC, Bernat Picornell, quien ha rechazado los PGE de 2018 por ser "territorialmente muy graves".

A su vez, el senador del PDeCAT, Joan Bagué, ha hecho hincapié en la importancia de las enmiendas para favorecer a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, tras criticar las cuentas de este año por "dar la espalda a 7,5 millones de catalanes".

De su lado, la senadora de Foro Asturias, Rosa Martínez Domínguez de Posada, ha rechazado el "revanchismo" y ha defendido que el Senado "no es la cámara del mercado de las vanidades ni de la insolidaridad", por lo que ha respaldado las cuentas del PP por "coherencia y responsabilidad, ya que lo contrario supondría "una patada en el trasero de los asturianos".

PUBLICIDAD