(AMP) Torres (BBVA) pide avanzar en la creación de un 'sandbox' para desarrollar el blockchain

Torres (BBVA) pide avanzar en la creación de un 'sandbox' para desarrollar el blockchain

18/06/2018 - 12:46

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, ha reclamado avanzar en la creación de un 'sandbox' regulatorio para que las entidades financieras puedan trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías como el blockchain y situar a España a la cabeza de la innovación tecnológica.



Así lo ha señalado durante su intervención en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) esta semana en Santander, en la que ha destacado que el bienestar social depende, a largo plazo, del desarrollo tecnológico, por lo que ha pedido que empresas y administraciones púbicas potencien los "efectos positivos" de un proceso de digitalización "inclusivo".

Torres ha explicado que el impacto de la tecnología "puede ser enorme" y que BBVA está trabajando en varios proyectos de tecnología blockchain. Sin embargo, ha advertido de que existen actualmente algunos frenos a este tipo de innovaciones, por lo que ha solicitado a las autoridades que el régimen operativo para las entidades financieras en relación con las monedas virtuales, que es "enormemente restrictivo", sea matizado.

"Innovar o morir, creemos que la recomendación debe ser interpretada por nuestras autoridades de manera que se mantengan espacios adecuados para la innovación", ha indicado el consejero delegado de BBVA, quien afirma que esto contribuiría a que España se posicionase a la vanguardia del ámbito fintech y atrajese talento.

Para ello, ha defendido la necesidad de avanzar en la creación del espacio de pruebas controlado o 'sandbox regulatorio', que se encontraba en proceso de consulta pública antes de que tuviese lugar el reciente cambio de Gobierno, y que "debería permitir a los bancos contar con un marco claro en el que sea posible utilizar esta tecnología". "Decir que no se use no es la solución", ha apostillado.

Asimismo, Torres ha indicado que el marco regulatorio debería permitir la adecuada supervisión por parte de las autoridades, para que puedan explorar de manera "más profunda" los riesgos que ya han identificado.

En su opinión, los 'sandboxes' no deberían estar sujetos a "toda la carga regulatoria" a la que están sometidas las entidades actualmente, lo que permitiría "aprovechar las oportunidades de la nueva era", para lo que la colaboración entre los agentes públicos y privados será "esencial".

En cuanto a las advertencias sobre los riesgos y la volatilidad de las criptomonedas, Torres apuesta por "mirar más allá". "La tecnología subyacente que usan tienen un potencial enorme para hacer los procesos más eficientes, más ágiles y más transparentes y transformar el modo en el que intercambiamos bienes y servicios", ha indicado.

HACIA UNA ECONOMÍA DESCENTRALIZADA

En este contexto, el consejero delegado de BBVA ha señalado que la irrupción del blockchain puede desembocar en una economía descentralizada en la que no sean necesarios los intermediarios para que tengan lugar las transacciones.

Al tratarse de registros abiertos y descentralizados, señala que será "muy fácil" que distintas aplicaciones descentralizadas puedan acceder a los datos a través de esta tecnología. "No hace falta el intermediario, las plataformas y ecosistemas tan poderosos que han surgido en el mundo digital y que concentran tanto negocio podrían verse sustituidas por el servicio de blockchain", ha explicado Torres.

De esta manera, ha apuntado que habrá mucha más competencia entre las aplicaciones y servicios, que perderían parte del valor que actualmente aportan. En cuanto al papel que desempeñarán los bancos en este panorama, Torres ha indicado que la entidad está reflexionando y trabajando en este ámbito. "Por eso es tan necesario que continuemos investigando", ha advertido.

