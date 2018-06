Nueve de cada diez contratos firmados por jóvenes en mayo fueron temporales

A los jóvenes de esta país parece que no los acoge nadie, ni tampoco a los ancianos que viven solos y sin recursos, ni a los que tienen enfermedades raras, ni a los que tienen minusvalía, ni a los que la administración arruina porque no paga o porque tienen que pagar sin cobrar....tampoco acogen a los inmigrantes porque después de echa la foto, si te vi no me acuerdo...asco de políticos tenemos...