El menor PIB y los tipos al alza anuncian un entorno más hostil

6. La verdad es que sus argumentos son ridículos. Obvio que al subir impuestos se resiente la economía? Pues con el PP se subieron y no fue así. De hecho bajarlos electoralmente aumentó el déficit. Pero cometieron el error de no ver que se pasaron dando tanto poder a las empresas, lo que ha provocado un dinamismo contraproducente porque no es subir impuestos lo que no hace avanzar, es tener salarios basura. Se recauda menos y se consume menos o a costa de endeudarse pero tampoco mucho ya. El fallo de ingresos está ahí y provoca más necesidad de Deuda, como ejemplo el aumento de estos meses. Hace falta recortar gastos. Pero en qué? Y ahí está mi teoría. Van a gestionar mejor lo que el PP no supo. Subir en mil millones la sanidad tanto dinero lo ve? A mí me ha sorprendido por escaso, creía que supondría más. El IVA que pagan los inmigrantes va a nuestras arcas, no lo olvide.



No Pepito, no. Aquí el soberbio y el ignorante es Ud. Rajoy no hacía nada, con gestionar un poquito bien, todo irá mejor.