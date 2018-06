Un centenar de militares reivindica en Valladolid la derogación de una ley que les "pone en la calle con 45 años"

Hola ahi que ser muy torpe para no saberse ganar la vida, cuando te dejan 600 y pico euros al mes hasta la edad de jubilación mas otros 1000 y pico euros de paró, vamos que los dos primeros años cobran unos 1600 o 1700 a mes si dar un palo al agua y luego 600 y pico y es compatible con cualquier trabajó privado repito y con 45 años que no son 55 ni 60 hay que saberse reciclarse y no quejarse cuantos querrían esa situación en fin