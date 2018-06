El Banco de España cree que el déficit bajará solo cuatro décimas este año

Te cotizan menos horas y no te pagan.



Primero acudir si procede a justicia gratuita, poner denuncia inspeccion de trabajo, exigir en papeleta de conciliación el dinero que te deben. Si te acosan ponte de baja.



Puedes reclamar 4 años anteriores de cotizaciones y un año entero de dinero.



Si en la conciliación no te pagan esperas al juicio rápido, si te echan te pones en el paro, si no h te acosan, de baja, el caso es que vas a estar cotizado para tu jubilación y con el paro que realmente te toca.



El abogado no gratuito va a porcentaje sobre 20 por cien o adelantado 250 suele llevar todo el proceso, hay gente que recupera miles de euros.