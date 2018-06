La deuda española, de nuevo al borde del 99%, apunta a su mayor subida en 4 años

Aqui esta el saco donde van a parar impunidades, dolos, ignorancias , deslealtades, malas gestiones, inutilidades y sobre todo irresponsabilidades.



Este saco es un lastre del cual será muy difícil que nos deshagamos porque nuestros politicos no dan síntomas de entender lo que ello significa. Ninguno.Pasan legislaturas y no hace mas que engordar. No entiendo como no ven las consecuencias de un endeudamiento desbocado y no solo no ponen medidas sino que continuan tomando otras decisiones que no hacen mas que incrementarla.



Esto llegará un momento que nos explotara entre las manos y cualquier acreedor de peso puede dejar ver nuestras vergüenzas con el solo hecho de exigirnos liquidez. Señores debemos mas de lo que podemos pagar, muchísimo mas. Alguien dejaría dinero a alguien a la que previamente dejo dinero una y otra vez y nuca lo devuelve?? Y si lo hace es pidiendo prestado a otros?? Yo no.