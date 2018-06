-Lo intentaron con Corea del Norte (y no pudieron)



-Lo intentaron con Siria (y no pudieron tampoco)



-Lo intentaron con Israel vs Irán-Siria (y tampoco)



-Ahora van a por China....



¿Lograrán esta vez su preciada guerra? ¿Si no lo logran quien será el siguiente? Lo que está claro es que cuando llegue la 3WW ya van a haber unos cuantos países vecinos con ganas de zurrarse