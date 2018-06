Domínguez Abascal, Saura, Granado, nuevos secretarios del Gobierno de Sánchez

Este tío debería estar en la cárcel. Por haber quebrao a Abengoa junto con Benjumea y Cia. Pero no, en este país el amigo Sánchez le premia con una Secretaría... bien por Sánchez! Solo le ha faltado volver a poner a Miguel Sebastián de Ministro... después de que su hermano se aprovechara de forma delinquiva de su estatus cuando estaba de Consejero de Abengoa. De verdad, no hay más gente preparada en este país? O la idea es la de siempre? Pedro Sánchez, yo quiero elecciones! Sé que tú no! Jamás te encontrarás en una igual!!