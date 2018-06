Dime qué estudios tienes y te diré qué formación tendrá tu hijo: el ascensor de la educación está averiado

El sistema de becas franquista, el muy eficaz y generoso Patronato de Igualdad de Oportunidades (PIO), te pagaba todo desde la primaria hasta acabar la carrera; un chico sin recursos pero que sacara buenas notas podía llegar al máximo nivel educativo gratis total y no parecía haber límites, solo tus buenas notas año tras año; muy buen ascensor educativo, un matiz es que luego llegabas con tus títulos e idiomas y para conseguir un trabajo en el sector privado te preguntaban si tu padre o tus cuñados eran gente importante, no se si esto ha cambiado, pero siempre te quedaba la posibilidad de irte fuera de España donde no te preguntaban nada de eso y solo contaba tu valía. Os he contado mi caso personal, perdonad, solo añadir que 50 años después, siempre he estado agradecido al PIO y lo sigo estando. Saludos.