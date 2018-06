330 43

CaixaBank, mejor entidad de banca privada de Europa por su aplicación de la tecnología, según PWM

15/06/2018 - 11:49

CaixaBank ha sido elegida como mejor entidad de banca privada de Europa por su aplicación de la tecnología --Best Private Bank for use of technology (Europe)-- por el medio especializado Professional Wealth Management (PWM), del Grupo Financial Times.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la entidad este viernes en un comunicado, el premio es el resultado de la valoración de analistas, investigadores y periodistas de este medio especializado.

La entidad cuenta en su actividad de banca privada, orientada a personas con más de 500.000 euros de patrimonio, con 58.491 clientes, 560 gestores y 63.203 millones de euros en activos bajo gestión.

La aplicación de la tecnología en el segmento de banca privada de CAIXABANK (CABK.MC )ha contribuido a reforzar la comunicación entre gestores y clientes a través de servicios innovadores como 'el Muro' y una solución integral de movilidad que permite a los gestores desplazarse a cualquier lugar con la capacidad de asesoramiento y total funcionalidad digital a través de su Smart PC, ha destacado la entidad.

Estas innovaciones se unen al modelo de planificación financiera Time, que combina el asesoramiento personalizado con la digitalización.

El director ejecutivo de CaixaBank Banca Privada y Banca Premier, Víctor Allende, ha señalado que ofrecen a sus clientes un asesoramiento personalizado y multicanal diseñado gracias a la implementación de la tecnología: "Con nuestro servicio, el cliente decide cómo y dónde recibir cualquier tipo de asesoramiento financiero".

