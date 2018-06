La deuda pública sube en 16.315 millones en el primer trimestre y escala al 98,8% del PIB

Buenos días, foreros, de nuevo se vuelve a cumplir que la deuda seguirá aumentando, que da igual el que esté , esto no va a parar de subir y subir, hasta que se rompa todo el sistema, no sólo aquí, sino en toda Europa y Usa, esto no tiene solución el tema de la deuda es irresoluble, de todas formas, tiempo al tiempo, porque la burbuja de deuda estallará, un saludo a todos, y buen fín de semana.