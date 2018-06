330 43

Garamendi (cepyme) sobre el acuerdo salarial: "la música suena fenomenal, pero la letra la estamos ajustando"

15/06/2018 - 9:35

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, afirmó este viernes que en las negociaciones entre patronal y sindicatos para la subida salarial "la música suena fenomenal, pero la letra la estamos ajustando".

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, el también vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aseguró que la negociación "va francamente bien" y cree que "en los próximos días vamos a poder dar una muy buena noticia a todos los españoles".

"Estamos acercando muchísimas posiciones", apuntó, para añadir que cada parte está "recabando legítimamente los intereses de cada uno, con sentido de Estado", y que el acuerdo "va a salir adelante, pero tenemos que esperar a resolver esos pequeños flecos".

PENSIONES

Por otra parte, preguntado por las pensiones, Garamendi indicó que "es una reclamación y un derecho de todos los españoles", pero apuntó que se trata "de un tema de sostenibilidad, y habrá que ver cómo se hace sostenible el sistema". "Está muy bien pedir que suban con el IPC, queda fenomenal, pero hay que ver de qué manera", afirmó.

En este sentido, el presidente de Cepyme destacó que debe llegarse a un acuerdo en el Pacto de Toledo y que las organizaciones empresariales "iremos a sumar". Además, reclamó a "la clase política que no haga política electoral y que se llegue a un gran acuerdo porque hay temas fundamentales". "No se pueden cambiar las cosas si no hay un gran acuerdo político", concluyó.

