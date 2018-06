330 43

El coste laboral por trabajador en españa subió un 0,7% en el primer trimestre del año

15/06/2018 - 9:15

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El coste laboral por trabajador y mes en España alcanzó los 2.497,91 euros en el primer trimestre de 2018, lo que supone un aumento del 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior y la misma subida que en el último trimestre de 2017, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, los costes laborales encadenan tres trimestres en positivo.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral presentó en el primer trimestre una tasa anual de variación del 0,6%.

Del coste total por trabajador y mes en el que incurre un empleador por la utilización del factor trabajo, 1.844,24 euros correspondieron a salarios y 594,13 euros a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. El resto fueron por conceptos como indemnizaciones y prestaciones sociales.

El coste salarial, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos, subió un 0,8% en tasa anual, pasando de 1.829,13 a 1.844,24 euros por trabajador y mes. Si se excluye el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), se obtiene el coste salarial ordinario, que varió un 0,7%.

Los otros costes (costes no salariales) aumentaron un 0,2%. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, creció un 0,7%. En la variación de las percepciones no salariales destaca la disminución de las indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, selección de personal, etc.).

POR HORA

El coste laboral por hora se elevó un 3,8%. Este aumento, superior al incremento del coste por trabajador, se debió al descenso del 3,0% en el número de horas efectivas de trabajo por el efecto de la Semana Santa. Si se elimina este efecto y el de calendario, el crecimiento estimado del coste por hora fue del 0,8%.

El sector Construcción registró la mayor subida del coste laboral total y también los mayores aumentos en los principales componentes del coste.

La Industria presentó el menor aumento del coste laboral y salarial este trimestre. En el sector Servicios, el coste laboral total subió 0,7% en tasa anual. En este sector destacó el descenso de los otros costes, en especial las indemnizaciones por despido y las otras percepciones no salariales.

Por secciones de actividad, el crecimiento anual del coste laboral fue mayor en Actividades financieras, Información y comunicaciones y Otros servicios.

Por el contrario, Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y Educación se apuntaron los mayores descensos.

El coste laboral en Comunidad de Madrid y País Vasco superó en más de 350 euros la media nacional. En Extremadura y Canarias dicho coste es inferior a la media en la misma cantidad.

Atendiendo al crecimiento anual del coste, Illes Balears, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra presentaron las tasas más elevadas. Por el contrario, La Rioja, Castilla-La Mancha y Andalucía registraron los mayores descensos.

TIEMPO

Durante el primer trimestre de 2018 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,2 horas. De éstas se perdieron, de media, 4,1 horas a la semana, la mayoría de ellas (2,4) por vacaciones y fiestas disfrutadas. Si se añaden las horas extras y se restan las perdidas, la jornada se redujo a 30,2 horas efectivas de trabajo.

Según el tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial fue de 4,55 euros por hora (14,68 euros/hora para tiempo completo, frente a 10,13 para tiempo parcial).

En cuanto a tiempo de trabajo, los trabajadores a tiempo completo prácticamente duplicaron las horas de trabajo efectivo realizadas por los trabajadores a tiempo parcial (34,2 horas semanales frente a 17,6).

