El BCE aún no ha puesto 'deberes' a un Guindos que ha pasado desapercibido en su debut

Pues si señor...TOTALMENTE DESAPERCIBIDO, ¿ RAZÓN ?..... No es un socialista, ni un populista, y por supuesto en ese caso, nuestros medios de comunicación......( no todos y El Economista en un ejemplo ) "pasan" de informar de ello, ahora si D. Luis, hubiese hecho algo que fuese "feo", no duden que alguna cadena, y en especial una que está entre la quinta, y la séptima, no pararía un instante de informarlo continuamente...Por eso yo cuando acabo de ver algunas cadenas, siempre "tiro" después mas que nada por higiene mental...



Y a Guindos, mis mas sinceras felicitaciones.