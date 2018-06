El BCE reducirá los estímulos en 15.000 millones mensuales y extiende el programa hasta diciembre de 2018

Curioso que el mismo Draghi que ha dejado de comprar deuda italiana hace apenas dos semanas para imponer el ministro de economía en Italia de su agrado (ni a favor ni en contra, pero demuestra que el endeudamiento elevado es lo que reduce la soberanía y no el euro), diga ahora que va a dejar de comprar deuda. Como reflejan otros comentarios, nadie se lo cree. De existir, será una reducción ínfima, lenta que tiene altas probabilidades de tenerse que revertir en cuanto surja la más mínima inestabilidad política en cualquier país de la zona.



Hay que tener en cuenta que casi todos países del UE carecen de elecciones directas al poder legislativo (es el poder legislativo el que elije el poder ejecutivo en lo que constituye una perversión de la separación de poderes que debe regir en una democracia), y todos ellos andan divididos en partidos que no pueden garantizar la estabilidad política. Ni siquiera Alemania, donde Merkel puede caer en cualquier momento.



La única excepción a la regla es Francia, donde tampoco hay separación entre el legislativo y el ejecutivo, puesto que todos los poderes residen prácticamente en el presidente de la república, que es como un “Rey Sol” electivo (tiene derecho de veto sobre todo y todos). No tiene problemas de estabilidad pero, por el contrario, carece de los controles al gasto que toda democracia debería ejercer desde el poder legislativo sobre el poder ejecutivo, lo cual al final también genera inestabilidad (en cuanto intentan reducir lo más mínimo el gasto, el país lo ponen patas arriba los sindicatos. Francia es el país de las huelgas, cuando no es por una razón, por otra).



Así que, visto lo visto, no hay quien se trague el cuento de Draghi. De hecho, el euro está cayendo en contra de la nota de prensa emitida esta mañana por el estratega en divisas de Bloomberg (un tal Vassilis Karamanis, que ha hecho el ridículo pero bien como ya hicieron aquí en estas páginas, anunciando una subida del euro a nivel de 1,30 EUR/USD justo el día en el que EUR empezó a caer con fuerza respecto del dólar). Y la caída del euro no es más que la interpretación de que el euro no puede sobrevivir sin el programa de compra indefinida y permanente de bonos por parte del BCE, tal y como le ha pasado a Japón, como otra persona ya ha señalado en un comentario.



No va a haber ninguna reducción del programa de compras ni subida de tipos que pueda durar en el tiempo. En cuanto lo intenten, tendrán que volver a las andadas, lo cual le quitará toda la credibilidad al BCE y generará un cambio de ciclo.