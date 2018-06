330 43

Economía.- España es el cuarto país de la Unión Europea con más empleo a tiempo parcial involuntario, según IEE

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

España está en el 'top 5' de los países de la Unión Europea con más empleo a tiempo parcial involuntario, según se desprende de un estudio realizado por el IEE a partir de datos sobre 'Involuntary part-time employment as percentage of the total part-time employment, by sex and age' de Eurostat.

En concreto, España tiene una tasa del 61,1% de trabajo a tiempo parcial involuntario, solo superado por Italia (62,5%), Chipre (67,4%) y Grecia (70,2%), mientras que la media de la Unión Europea está en el 26,4%.

Por detrás de España, pero por encima de la media de la Unión Europea, destacan Bulgaria (58,7%), Rumanía (55,8%), Portugal (47,5%), Francia (47,5%), Croacia (36,1%), Letonia (34,5%), Finlandia (31,7%), Eslovaquia (31,6%), Lituania (30,6%), Suecia (27%) o Hungría (26,8%).

Entre los países con las cifras de trabajo a tiempo parcial involuntario más reducidas, se encuentran Estonia (7,5%), Bélgica (7,8%), Países Bajos (8,2%), República Checa (9,1%), Malta (9,6%), Eslovenia (10,6%), Alemania (11,3%) o Austria (12,4%). Por detrás, le siguen Luxemburgo (13,4%), Dinamarca (13,8%), Reino Unido (14,6%), Polonia (20,8%) o Irlanda (23,6%).

