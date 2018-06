Los tres municipios más pobres de España son andaluces

normal que los tres municipios de España sean 3 andaluces, si cada vez que se muere alguien, tienes que pagar impuestos brutales para heredar lo que tus padres trabajaron para sus hijos y sus hijos tienen que renunciar a la herencia por que no tienen dinero para pagar esos impuestos, pues quien va a salir adelante lo veo lógico, la gente o no se entera o no se quiere enterar, pero así llevan toda la vida luego no tienen ni un puto euro