El BCE se dispone a cerrar el grifo de los estímulos: la reunión de hoy paso a paso

¿Junio, julio o septiembre? En uno de estos meses se hará el anuncio

La guerra comercial, Italia y la desaceleración económica marcan la cita

El foco de la política monetaria se desviará en breve hacia los tipos de interés

El economista jefe del BCE, Peter Praet, anunció la semana pasada una pronta retirada de los estímulos. | Reuters

El Banco Central Europeo (BCE) debatirá hoy si pone término a su ingente programa de recompra de activos a finales de año, el que sería su mayor paso hacia el desmantelamiento de los estímulos introducidos con la crisis para sacar de la recesión a la economía de la zona euro.

En concreto, los expertos confiaban, en su mayoría, en que el organismo europeo esperara a la reunión de julio, o incluso a la de septiembre, para anunciar su decisión sobre el programa de compras de 30.000 millones de euros mensuales. No obstante, el discurso realizado por el economista jefe del BCE, Peter Praet, ha cambiado las expectativas.

"La disminución de las expectativas del mercado sobre una expansión considerable del programa de compras ha venido acompañada de unas expectativas de inflación consistentes con el objetivo", señaló Praet, que avanzó que el BCE "tendrá que evaluar si el progreso hasta el momento ha sido suficiente para justificar una retirada gradual de las compras".

Hablan los expertos...

"No creemos que las perspectivas de inflación garanticen una retirada del programa de compras, pero siempre hemos pensado que el BCE será capaz de encontrar motivos suficientes", avanzó Bank of America Merrill Lynch Global Research. "Esperamos que anuncien una pequeña reducción hasta diciembre", ha añadido la entidad.

De manera gradual... Los expertos esperan que el fin del QE no sea brusco hasta final de año, es decir, aún habría un desembolso total de otros 37.500 millones de euros, a razón de 15.000 millones en octubre, 12.500 millones en noviembre y 10.000 millones en diciembre.

Por otro lado, ING Financial Research comparte la misma valoración e interpreta que las palabras de Praet apuntan a que el BCE parece estar de acuerdo con un fin gradual del QE este año. "El discurso de Praet proporciona una mayor evidencia de que hay una mayoría creciente en el Consejo de Gobierno del BCE a favor de terminar este el QE", ha opinado el economista jefe de ING Alemania, Carsten Brzeski. "No obstante, no creemos que haya ahora mismo un acuerdo sobre cuándo y cómo se comunicará", ha advertido.

Brzeski opina que durante la sesión de hoy se decidirá la comunicación del fin de QE y, sobre todo, si el programa de compras mensuales se terminará gradualmente o de forma abrupta. Todo ello funcionará como "preludio" para un anuncio firme tras la reunión de julio.

Los aranceles, Italia y la desaceleración, en el foco

La mayor complicación podría ser la cada vez más turbia perspectiva económica, sobre la que pende una guerra comercial en desarrollo con EEUU, el desafío populista del nuevo gobierno de Italia y una menor demanda de exportaciones. Pero estos factores en realidad podrían acelerar la decisión del BCE en lugar de retenerla, ya que el banco central tiene poco margen de maniobra política y un mayor debilitamiento de las perspectivas podría complicar una salida posterior.

"Creemos que el BCE podría darse prisa para cerrar el capítulo del QE", ha señalado Bank of America Merrill Lynch. "Consideramos que esto es fundamentalmente político, ya que el BCE no querrá que su política monetaria se vea afectada por peticiones de apoyo o de contrarrestar el nuevo curso de la política en Italia", indicó. Las rentabilidades de los bonos italianos subieron notablemente este mes ante las promesas de aumentar el gasto del nuevo gobierno, lo que hace presagiar un enfrentamiento con Bruselas, que presiona a Roma para que reduzca la segunda mayor deuda de la zona euro.

Una desaceleración más amplia también podría complicar el final de los estímulos, pero el BCE no tiene el mandato de apuntalar el crecimiento y es probable que Draghi argumente que la tasa actual de expansión es lo suficientemente saludable como para generar inflación, el objetivo principal del BCE. Asimismo la institución publicará las nuevas previsiones macroeconómicas de inflación y crecimiento.

Camino hacia el final del dinero barato

Así las cosas, los inversores se preparan ya para el final de una década de dinero barato de los principales bancos centrales del mundo. Como se esperaba, la Reserva Federal de EEUU subió la víspera los tipos de interés por séptima vez en tres años y medio, pero marcó un hito al distanciarse de la política monetaria que usó para combatir la crisis financiera y la recesión del 2007-2009. Este último movimiento de la institución estadounidense profundiza en la fisura que comparte con el BCE.

En cualquier caso, que los responsables de la política monetaria de la Eurozona tomen esta decisión en la reunión de Riga -la primera para Guindos como vicepresidente-, o esperen será secundario, puesto que desde hace tiempo esgrimen que el programa debería concluir y el foco en la política monetaria se desviará hacia el recorrido de unos tipos de interés que ahora están en mínimos históricos.

¿Para cuándo se espera la normalización? La mayoría de los expertos han tachado en el calendario junio de 2019 de cara a una primera subida de los tipos de interés.

