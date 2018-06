El Gobierno planea subir impuestos generales para abonar las pensiones

Primero al numero 11 responderle con datos.



En 1975 habia poco mas de 240 mil funcionarios publicos.



En Democracia y con las transferencias de Sanidad y Educacion se ha llegado a contratar masivamente a gente que NO son Funcionarios del Estado, son de las CCAA y actualmente hay cerca de 3 millones.



Ciertamente, sobran 2 millones y medio pues el mismo trabajo que antesw haciamos ahora hay que repartirlo entre todos y no hay para tanto.



TIENES RAZON.



Luego, subir impuestos para las pensiones, esta bien, pues no hay dinero, pero ¿por que la hucha de las pensiones que inicio el Dictador Francisco Franco, esta agotada????



Pues facil, Zapatero la descubrio, y empezó a tirar de ella para gastos publicos y sueldos de amigos.



Luego se ha seguido sacando hasta agotar las de 80 mil millones, si OCHENTA MIL MILLONES.



Mas bien habria que plantearse que los politicos dejaran de robar y al menos, devolvieran ese dinero que TODOS los Españoles hamos ido cotizando para el futuro, no creeis????