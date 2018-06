330 43

Powell advierte que la Fed no está lista para "cantar victoria" con respecto a la inflación

13/06/2018 - 21:24

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, ha asegurado los recientes datos de inflación son alentadores, ya que se acercan al rango del 2% que persigue la institución que él lidera, pero que es demasiado pronto para "cantar victoria".

Powell ha detallado que los actuales niveles de inflación se deben a la escalada de los precios del petróleo y que es "posible" que estos empujen la tasa de inflación por encima del objetivo del 2% en los próximos meses. No obstante, el presidente de la Fed ha asegurado que este hecho será "transitorio".

"La economía está en muy buena forma. Si preguntas a los trabajadores, te dirán que hay un entorno muy bueno para encontrar trabajo. Tenemos una economía muy sólida", ha remarcado.

Por otro lado, ha asegurado que la política fiscal impulsará la demanda durante los próximos tres años. "Lo que estamos haciendo es una política monetaria para mantener la buena marcha de la economía", ha detallado.

Con respecto al comercio internacional, Powell ha declinado comentar las tensiones comerciales entre los países del G-7, aunque ha explicado que, con los datos actuales, las disputas comerciales no están teniendo efecto en la economía.

El presidente de la Fed ha anunciado que a partir de 2019 atenderán a los medios tras cada reunión de política monetaria, algo que no pasaba hasta ahora. No obstante, esta decisión "no impactará en la frecuencia de aumentos de tipos de interés".

"Hemos tenido mucho cuidado en no subir los tipos de interés demasiado rápido, a pesar de que nos han presionado para ello. Me alegro de no que lo hayamos hecho", ha sentenciado.

