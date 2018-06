330 43

Economía/Finanzas.- Exdirectivo de Caja Madrid admite que su estructura "ayudaba a que hubiera presión" política

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El exresponsable de Empresas de Caja Madrid y exconsejero delegado de Martinsa Fadesa Carlos Vela García ha admitido este miércoles en el Congreso que la propia "estructura" de la entidad, con miembros vinculados a partidos y sin formación financiera, "ayudaba a que hubiera presión" por parte de los partidos políticos.

"Cuando acumulas en el consejo cargos que tienen mucho que ver... Yo no la notaba (la presión), pero probablemente ellos sí la notaban", ha manifestado ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Asimismo, ha dicho que "la profesionalidad de los miembros del consejo en temas financieros no era la óptima" y que había "gente que tenía conocimientos y otros bastante menos". Y aunque ha asegurado no haber visto "nunca" 'mordidas' en el sector financiero y que los directivos no se sentían "intimidados" respecto al Consejo, ha dicho que "cuando había una operación especial, el consejero correspondiente preguntaba 'cómo va esto'".

CONDENADO POR LAS 'BLACK'

Respecto a las tarjetas 'black' en la caja, por las que ha sido condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por apropiación indebida tras gastar 249.202 euros, ha declinado contestar a la mayoría de preguntas, alegando que el caso se encuentra recurrido, a la espera de la sentencia firme.

"Para mí era remuneración y no otra cosa", ha dicho, subrayando que su "relación" con la entidad financiera "siempre ha sido de empleado, que no miembro del Consejo" y "estrictamente laboral".

Durante su comparecencia, Vela García ha reconocido su error en "el diseño" del crédito que otorgó Caja Madrid a Martinsa, de la que ha dicho que se quedó con 400 millones pendientes de sindicar y que, al mes de entrar en el Consejo de Administración de la inmobiliaria, el riesgo del crédito en este tipo de préstamos se multiplicó por cuatro.

RECONOCE SU ERROR EN EL CREDITO A MARTINSA

"Ese fue el primer aviso de que no iba a haber dinero para nadie", ha dicho, señalando que las ventas de la recién constituida Martinsa Fadesa cayeron un 80%. "Cuando tus ventas caen, tienes un problema, pero cuando caen un 80% es que no tienes empresa. Lo único era el patrimonio que lo sujetaba", ha dicho.

En todo caso, ha señalado que cuando se aprobó la operación para financiar la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones "no había ninguna señal de alarma en el mercado" y que Martinsa-Fadesa sumaba ventas por 1.400 millones de euros, un beneficio bruto de explotación de 400 millones y un beneficio neto de cerca de 300 millones.

Asimismo, ha asegurado que, en caso de haber logrado el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la inmobiliaria "hubiera evitado el concurso". "No quiso, y a la semana de irme yo, se convocó el concurso", ha aseverado, asegurando que ya contaba con el apoyo de más de treinta entidades financieras.

PENSO QUE LA 'BURBUJA' ERA "UNA BARBARIDAD"

Por otro lado, ha señalado que sí que podían detectarse las señales de un crecimiento excesivo en el sector inmobiliario --"algo que crece al 20% es una luz roja", ha dicho-- y que llegó a pensar que "era una barbaridad".

"No fui capaz de decir 'Esto hay que frenarlo'. Era una fiesta, una especie de de fiesta del crecimiento", ha dicho, llegando a decir que cuando le preguntaron en 2008 la opinión sobre el mercado respondió directamente que "era una locura" y que se iba "a hundir".



