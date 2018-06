España es la única gran economía del euro que no enfría su ritmo de crecimiento, según OCDE

España está medio ( y quizás algo más ) quebrada y el destrozo que causó ZRuina no ha sido juzgado . El señor MAFO sale a la calle como una persona normal cuando es un delicuente como lo prueba el hecho de que nada más llegar a su puesto se hizo decorar su despacho al estilo fengshui ( cientos de miles de Euros tirados a la basura ) y otras cosas , otras muchas cosas de las que algún día espero que nos enteremos.



Este país no tiene arreglo mientras los chorizos no vayan a la cárcel y devuelvan lo robado. Todos , los del PP y los del PSOE ( que últimamente están muy eufóricos porque no sale nada de la inmensa mierda que tienen tapadita )