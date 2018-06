Pepe Álvarez: "Sí o sí tendrán que subir los sueldos más bajos y el salario mínimo deberá ser de 1.000 euros"

Y yo me pregunto, en vez de torpedear a las empresas, que muchas no pueden ni con los seguros sociales, porque no os metéis con las facturas de: luz, gas, agua, alimentos, impuestos, peajes, matrículas, etc.etc, si todo esto no subiese CADA AÑO, seguramente nuestras empresas y la propia sociedad sería mas competitiva y equitativa. Dejad de presionar al final de la cadena.