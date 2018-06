330 43

Economía.- Calviño solicitó a Bruselas una excedencia por motivos personales para ser ministra

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, solicitó una excedencia por motivos personales de su puesto de trabajo en la Comisión Europea para poder asumir la cartera en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, según han confirmado a Europa Press fuentes comunitarias.

La excedencia, que no está remunerada, cubrirá todo su mandato como responsable de Economía del nuevo Gobierno español, según han explicado las mismas fuentes, que no creen que esta situación suponga un conflicto de intereses porque no existe ningún "tipo" de "dilema ético".

"Al contrario, vemos este nombramiento como buenas noticias tanto para nosotros como para España", remarcan fuentes europeas, que añaden que se trata de un "procedimiento estándar" incluido el reglamento de personal de las instituciones comunitarias para situaciones en las que un funcionario comunitario es nombrado para un puesto de la administración pública.

Durante el periodo de la excedencia, Calviño no recibirá ningún ingreso procedente de las arcas comunitarias, no podrá promocionar en la Comisión Europea y quedará suspendida su pertenencia al esquema de seguridad social de la Unión Europea.

Además, la ministra de Economía tiene prohibido desvelar cualquier información que haya recibido mientras ocupaba su anterior puesto en el Ejecutivo comunitario de directora general de Presupuestos.

En este sentido, fuentes comunitarias subrayan que Calviño no será la encargada del Gobierno de negociar en Bruselas el próximo presupuesto de la UE a largo plazo, una cuestión que los Veintiocho debaten en el Consejo de Asuntos Generales, al que normalmente asisten los ministros con competencias en asuntos europeos.

Por último, la ministra deberá cumplir el "principio de cooperación sincera" que rige la relación entre los gobiernos nacionales y las instituciones comunitarias para, "con total respeto mutuo", ayudar a la otra parte a cumplir las tareas que emanan de los Tratados de la UE.

