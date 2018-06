330 43

La fundación once y samsung, entre los finalistas en los premios 'digital skills' de ametic

13/06/2018 - 11:14

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic) ha hecho públicos los 20 finalistas de los 83 proyectos presentados en la primera edición de sus premios 'Digital Skills Awards Spain 2018'.

Estos galardones buscan reconocer proyectos que impulsan las habilidades y la transformación digital, y se enmarcan en la iniciativa 'Digital Skills and Jobs Coalition' de la Comisión Europea.

Los finalistas por categorías son Accenture, Cisco, The Key Talent y Capaball, en Competencias digitales para el mercado laboral; Samsung, ICEMD, Fundación Carlos III-K2 y Oracle Academy, en Competencias digitales en educación; ASTI Steam, Oracle4Girls, Girls in Tech e Inspira Steam, en Competencias digitales para mujeres y niñas; Fundación ONCE, Samsung, Talento 4.0 Asti y Consejería de Empleo de Madrid, en la categoría de Más y mejores profesionales TIC formados, y Google, Udima, Universidad Politécnica de Madrid e Incibe, en Competencias digitales para todos.

El jurado ha tenido en cuenta una serie de variables, como impacto (capacidad de solucionar una carencia importante); escalabilidad (capacidad de ampliarse a una mayor diversidad de opciones, funcionalidades, materias); replicabilidad (capacidad de aplicarse a otros sectores, entornos, nichos ); originalidad (capacidad de creación y desarrollo), y claridad de presentación.

Los galardones van dirigidos a centros educativos, universitarios, medios de comunicación, compañías e instituciones públicas y privadas, que realicen proyectos formativos relacionados con el desarrollo del talento digital y la formación en competencias tecnológicas.

En total habrá cinco galardones y podrá haber hasta tres menciones de honor por cada categoría, que se entregarán en el Foro Alianza por el Desarrollo del Talento Digital, que tendrá lugar el 20 de junio en Madrid.

(SERVIMEDIA)

13-JUN-18

JRN/caa

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias