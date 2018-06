El Gobierno de Sánchez retoma la reforma de financiación autonómica convocando a las CCAA

De Montoro a Montero no habrá muchos cambios seguirá la rapiña y el acoso fiscal al que produce y trabaja, pero sobre todo la deuda seguirá aumentando ya que estos rojos no se bajaran del burro del despilfarro, más bien lo acelerarán para comprar votos de una idiotizada sociedad que cree que el dinero público cae del cielo y que eso de cobrar impuestos confiscatorios no tiene consecuencias, luego son los primeros en quejarse de que tienen salarios precarios, no hay empleo o que la paguita que les otorga papá Estado no les alcanza.