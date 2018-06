Acuerdo en el Pacto de Toledo: las pensiones subirán como mínimo el IPC en los años de crecimiento

Cada día estoy más convencido de que la gente se queja por el victimismo, no por la razón, eso les da igual. Si eres un ciudadano cumplidor en todos los sentidos para la sociedad no tienes ningún valor, al revés eres un minundi que no has valido para otra cosa. Si eres un desvergonzado que toda la vida has estado a salto de mata para aprovecharte de la sociedad y no has aportado nada o lo menos posible, te mereces todo porque tienes derechos y tú lo vales, no como esos ciudadanos cumplidores que solo han hecho que explotarte y han dado parte de su sudor para hacer una sociedad con mayores posibles