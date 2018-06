330 43

Un 56% de los consumidores está dispuesto a utilizar asistentes de voz para hacer la compra, según Nielsen

12/06/2018 - 13:10

Cree que no desaparecerán las tiendas físicas, que tendrán un rol más relevante para el consumidor a nivel experiencial y social

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Un 56% de los consumidores ya se declara dispuesto en el futuro a utilizar la voz para adquirir productos de alimentación, bebidas, cuidado personal o del hogar, según ha desvelado Nielsen en el Congreso Aecoc de Estrategia Comercial y Marketing, que ha arrancado este martes en Madrid.

La consultora destaca que con esta tecnología se desarrollará la compra por impulso más allá de la tienda y llevarla al hogar o al coche, por lo que supondrá el nacimiento de un nuevo lineal, el auditivo, menos extenso, con un par de opciones para el consumidor, cuando en tienda se sitúa ante un lineal físico de 200 referencias o los 20 de la web.

Nielsen señala que si en la actulidad es importante la conveniencia, una tendencia que está cobrando fuerza hoy en día, ya que el 'listo para comer' creció el año pasado casi un 8%, para el 2025 se hablará de la 'ultraconveniencia' con el desarrollo pleno del 'on the go', la potenciación de la oferta de comida preparada y la preparación de alimentos para consumir in situ.

La conveniencia tendrá otra vía de desarrollo con el Internet de las Cosas (IoT), en tanto el consumidor podrá adquirir productos de reposición regular y baja implicación emocional desde la propia nevera. Así, según el informe, un 59% de consumidores está ya dispuesto a que el IoT les ayude en la tarea de la compra rutinaria.

Además, el Internet de las Cosas permitirá desarrollar promociones mucho más personalizadas y relevantes para el consumidor, así como un control de precios constante e inmediato.

La consultora cree que en ningún caso desaparecerán las tiendas físicas, sino que éstas asumirán un rol más relevante para el consumidor, ya que se avanzará hacia un espacio más experiencial y social.

Tres de cada cuatro consumidores aseguran que en el futuro la tienda 'offline' será una suma de experiencias y un lugar de socialización, esto último importante por el envejecimiento de la población, ya que bajar a la compra será el momento social del día para muchos.

En esta tienda experiencial, los espacios estarán totalmente teatralizados, los empleados serán auténticos especialistas, recuperando por tanto la figura prescriptora en su máximo esplendor, y habrá showrooms para novedades. El servicio y la atención al cliente serán pues la clave en la diferenciación entre las cadenas.

El director general de Nielsen, Gustavo Núñez, cree que la experiencia en la tienda física "tendrá además un fuerte componente tecnológico, pero en ningún caso el local estará lleno de pantallas, sino que será mucho más sutil y todo a través del móvil, desde donde se recibirá información de productos y de promociones".

