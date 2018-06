La mitad de los reclutadores descartan el currículum de los mayores de 55 años de manera automática

Todo excusas! No se contrata a gente mayor porque tienen mas experiencia y cobran mas. Hoy dia lo que le importa a las empresas es que los trabajadores cobren poco, el trabajo ya saldra como sea, aunque no haya conocimientos y los retrasos en los proyectos sean mayusculos!



En UK esta prohibido pedir la edad en las entrevistas de trabajo, y no se debe poner en el CV. Que saquen una ley asi!