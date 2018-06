330 43

La cnmv autoriza la opa de blackstone sobre hispania

12/06/2018 - 11:25

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó este martes la oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre Hispania presentada por Alzette Investment, vehículo inversor del grupo Blackstone.

La oferta se dirige al 100% del capital social de Hispania, compuesto por 109.169.542 acciones. Hay que excluir 18.073.095 acciones (16,56% del capital), que ya pertenecen a Alzette.

Por tanto, la oferta se extiende de manera efectiva a la adquisición de 91.096.447 acciones representativas del 83,44% del capital, señaló la CNMV en una nota.

El precio ofrecido es de 17,45 euros por cada acción que acepte la oferta. Desde la Comisión se indicó que se ha considerado suficientemente justificado el precio mediante el informe de valoración incorporado al folleto de la oferta.

La efectividad de la oferta está sujeta a varias condiciones, como la aceptación por un mínimo de acciones equivalentes al 33,44% del capital de Hispania, que, junto con las que ya posee el oferente, representan el 50% del capital más una acción.

También a que Hispania no realice, antes de la finalización del plazo de aceptación, determinadas modificaciones estatutarias estructurales, no incurra en deuda financiera y no venda o grave activos, todo ello en los términos y con las excepciones que se detallan en el folleto.

En garantía de la oferta se ha presentado un aval de BNP Paribas, por importe de 1.589,6 millones de euros.

El plazo de aceptación de la oferta será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.

El oferente tiene intención de promover la exclusión de negociación de las acciones de Hispania tras la liquidación de la oferta.

