Rosell (ceoe) espera "que los sindicatos este año no se equivoquen" sobre el pacto salarial

12/06/2018 - 10:27

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, afirmó este martes que espera "que los sindicatos este año no se equivoquen" en lo que se refiere a la negociación para pactar una subida salarial.

Al término de un encuentro empresarial organizado por CEOE y Cepyme con Coca-Cola, Rosell declaró ante los medios que en lo referente al pacto salarial "siempre estamos muy cerca y muy lejos", al ser preguntado por las últimas afirmaciones de los representantes de los sindicatos en las que señalaban que el acuerdo estaba próximo.

"El año pasado estaba prácticamente hecho y en el último momento los sindicatos dijeron que no y todavia no han explicado por qué", afirmó el líder de la patronal, para añadir que en 2017 lo que ofrecían a los sindicatos "fue mucho más alto que la media de lo que subieron los convenios", por lo que espera que "este año no se equivoquen". "Los salarios están creciendo un 1,59% hasta mayo y más del 54% de los convenios están firmados", subrayó Rosell, que no quiso hacer públicas las últimas propuestas tratadas.

Sobre el mismo tema, preguntado por la decisión de los sindicatos de desconvocar las próximas movilizaciones previstas, Rosell afirmó que "eso habría que preguntárselo, por qué convocan y por qué desconvocan". "Es bueno convocar cuando hay temas a tratar que no evolucionan, pero era bastante ocurrente haber hecho las manifestaciones ante nuestra sede, y ahora es bastante ocurrente desconvocarlas sin saber por qué", agregó.

NUEVO GOBIERNO Y REFORMA LABORAL

Por otra parte, preguntado por la situación política y la llegada del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, Rosell abogó por "dar tiempo a los ministros para que hagan su equipo, vean papeles y vean lo que falta por hacer y lo que estaba en curso". "Y a partir de ahí reunirnos de la forma más constructiva para solucionar problemas", añadió, para a continuación indicar que se está trabajando en fechas para organizar una reunión tripartita con el nuevo Ejecutivo y los sindicatos.

En este sentido, preguntado por las intenciones mostradas por el nuevo Gobierno de hacer una nueva reforma laboral para cambiar aspectos de la última, el presidente de la CEOE afirmó que "si se habla de una reforma laboral, que digan exactamente de qué manera". "Todo lo que sea aprender y poner propuestas encima de la mesa para estudiarlas nunca diremos que no", concluyó.

