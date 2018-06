El Congreso decidirá hoy los próximos pasos de la reforma electoral, que lleva meses atascada

No hay conspiración ninguna.



Antes de que existiera el voto rogado se producían situaciones, como sacos de voto provenientes de Latinoamérica en las que no había ninguna garantía de que las papeletas no estuvieran manipuladas.



Se llego a constatar el voto de personas que estaban muertas.



Era un nicho de fraude y esta bien acabar con estas prácticas.



Otra cosa, es organizar las votaciones en consulados o embajadas, con las debidas garantías.