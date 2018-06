El PP devuelve 900 millones a las renovables y rectifica el ajuste que planeaba sobre el sector

Menuda noticia mentirosa.....



Los recortes a las EERR solo los pagan los pequeños productores fotovoltaicos ya que las grandes empresas, las que todos conocemos, esos recortes los trasladan directamente al recibo puesto que ellos son los agentes del mercado y no los pequeños, las 62.000 familias....



Por eso miente el PP cuando dice que el recibo hubiera bajado, también lo dijo y contrariamente ha subido cuando más agua a caido del cielo y más viento ha hecho....



Para bajar el recibo hay que intervenir las cuentas y fijar, por RD el precio de cada tecnología....



En cuanto a las nucleares.... pues teniendo sol y mar.... que quiere que le diga, mejor que correr riesgos es llenar España de paneles y molinos de viento....



¡¡¡¡ Que no nos engañen, la luz sube porque las electricas y el gobierno así lo quiere, y no bajará por el mismo motivo, lo demás son milongas y mamandurrias!!!!!