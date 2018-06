330 43

Economía/PGE.- El Senado rechaza los cinco vetos generales a los Presupuestos y siguen su tramitación

Montero pide centrarse ya en 2019 y el PP tacha de "esperpento" que mantenga los PGE sin defenderlos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Senado ha rechazado este lunes por mayoría absoluta los cinco vetos generales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 presentados por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu, por lo que las cuentas públicas continúan su tramitación en la Cámara Alta con el debate de los 56 vetos a las secciones y las casi 5.500 enmiendas parciales.

El rechazo de los vetos ha sido posible gracias a la amplia mayoría parlamentaria que ostenta el PP en la Cámara Alta, con 148 senadores 'populares' del total de 266, más el apoyo del PSOE, tras el compromiso de Pedro Sánchez de mantener las cuentas, y de los grupos que respaldan el proyecto (Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canarias y Nueva Canarias).

De esta forma, las nuevas cuentas continuarán su trámite este martes con el debate y votación de los 56 vetos a las secciones, y se sucederá el miércoles y jueves con el debate y votación en Comisión de las casi 5.500 enmiendas parciales presentadas por los grupos, incluidas las 19 del PP que detraen en 35 millones las partidas comprometidas con el PNV tras el apoyo de esta formación a la moción de censura de Pedro Sánchez. El debate final en el Pleno se celebrará el lunes 19 de junio.

MONTERO PIDE CENTRARSE YA EN 2019.

Durante su intervención en el Pleno del Senado, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a los grupos culminar la tramitación de los Presupuestos de 2018, ya que, aunque los rechaza y "no los habría elaborado el Gobierno socialista" por ser "de pasado y no de futuro", ve "importante" que ante la fecha actual del curso político se aprueben "por responsabilidad y rendición de cuentas".

Ha criticado el "despropósito" de las "autoenmiendas" del PP, si bien ha remarcado que prolongar los de 2017 sería "mucho peor", y ha insistido en la importancia del "diálogo y consenso", porque "la ciudadanía está cansada" y se exige "mayor apertura de miras, generosidad y responsabilidad". "Hacer política desde el revanchismo no lleva a ningún sitio bueno", ha espetado Montero, quien ha defendido que la actitud de su predecesor en el traspaso ha sido "impecable" pero ha marcado la necesidad de un PP "regenerado y dialogante". "El poder no les pertenece, pertenece a las cámaras", ha apostillado Montero a los 'populares', quien ha rechazado que el PP pueda darle lecciones de gestión y eficacia, y ha pedido a los grupos sumarse a los "vientos de cambio".

Por el contrario, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha calificado de "esperpento" que la nueva ministra de Hacienda haya rechazado defender los Presupuestos pero el PSOE los haga suyos y sea su "línea programática" en el Gobierno. Además, ha afeado que los socialistas hayan cambiado la estructura del Gobierno sin cambiar la estructura de las cuentas, lo que entiende que "usurpa" el debate parlamentario y dificulta presentar enmiendas. El 'popular' Juan Antonio de las Heras ha exigido al Gobierno socialista que explique cómo van a gobernar con la "tropa" que forma el 'Gobierno Frankenstein'.

LOS GRUPOS QUE APOYARON LA MOCION OFRECEN "DIALOGO".

El senador de Unidos Podemos Ramón Espinar ha augurado al PP que "no va a tener una mayoría absoluta en su vida" y ha afeado sus enmiendas al PNV. "No se imagina la alegría que le da a mi grupo mirar a la izquierda" ha señalado a la nueva ministra, aunque le ha dicho que los PGE de 2018 "no están en el espíritu de la moción de censura".

Unidos Podemos ha rechazado los PGE del PP al considerar que no responden a los principales retos, que a su juicio pasan por la recuperación y la actualización del sistema de bienestar, así como inversiones para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Así, ha dicho que ya que el PSOE ha "copiado" la idea de Podemos de presentar unos presupuestos alternativos, estos sirvan de "inspiración" para las cuentas de 2019, para lo que ha abogado por aumentar los recursos para revertir los recortes en Educación y Sanidad, aprobar un plan de renta garantizada en línea con Euskadi, volver a la actualización de las pensiones en IPC y avanzar en digitalización. Ha emplazado a la nueva ministra de Hacienda a dar "un giro de 180 grados" a las políticas del PP y "limpiar las instituciones de corrupción".

Asimismo, el senador de ERC Bernat Picornell ha defendido el veto de "dignidad" de su formación contra unos PGE "insostenibles" en los que se prioriza el gasto militar, al tiempo que le ha tendido la mano a Montero para que las nuevas mayorías puedan llegar a acuerdos. Picornell le ha garantizado a la nueva ministra que encontrarán a su grupo para consensuar objetivos sociales que ayuden a "quienes tienen menos y no a los que más tienen", por lo que ha abogado por trabajar para los PGE de 2019 frente a las de este año que establecen "la economía de siempre para los de siempre, la del palco del Bernabéu, que asfixia a las CCAA y empobrecen a los desfavorecidos".

A su vez, el senador del PDeCAT Jordi Bagué ha rechazado también los PGE del PP porque "dan la espalda a siete millones de catalanes", y ha lamentado la baja recaudación del Estado en IRPF e impuestos especiales, recordando que son casi 4.000 millones menos de lo previsto.

Bagué le ha deseado "toda clase de aciertos" a la nueva ministra y ha dicho comprender que la situación política que afronta es de "esperpento", si bien ha confiado en poder alcanzar acuerdos con el nuevo Ejecutivo.

EL PNV BUSCARA EL RECHAZO A LAS ENMIENDAS DEL PP EN EL CONGRESO.

La senadora del PNV María Dolores Etxano ha indicado que las enmiendas del PP reflejan el "poco interés" del Grupo Popular en el I+D+I al reducir proyectos de investigación avanzados, y en políticas de formación y fomento del empleo. Etxano ha avanzado que el PNV trabajará para que no prosperen las enmiendas del PP durante el trámite en el Congreso, aunque en el Senado rechazará los vetos a la totalidad, ya que considera que en el "nuevo tiempo" político es necesario contar con PGE para dar "estabilidad".

Por su parte, la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán ha reprochado al PSOE sus seis meses de "no es no" a los Presupuestos y su rechazo a 8.000 millones en políticas sociales. También ha reprobado la actitud de "venganza" del PP para favorecer sus intereses, y ha defendido las cuentas porque "ayudan a los que lo necesitan" con menos impuestos.

Entre tanto, el senador de Compromís Carles Mulet ha lamentado que el PP haya "robado" a los valencianos de todas las maneras políticas, tanto con "politicas erraticas", con "consejeros corruptos" y con unos PGE que "vuelven a marginar a los valencianos". Mulet ha recordado que la comunidad se encuentra a la cola de las inversiones del Estado.

El senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha lamentado el "soporífero" debate en el Senado, con un PSOE defendiendo de manera "inaudita" las cuentas del PP y una bancada 'popular' en el papel de "ultrasur y alterados", y se ha opuesto a unos presupuestos que son "más de lo mismo: más recortes y austeridad".

Iñarritu se ha enzarzado con el senador de UPN, Patxi Yangüas, quienes se han reprochado la gestión en la caja rural de Navarra y el expediente sancionador del Tribunal de Cuentas a la formación vasca. Yangüas, que ha advertido también de que no dialogarán ante intereses "secesionistas, independentistas o populistas", ha mostrado su apoyo a los PGE, al igual que la senadora de Foro Asturias, Rosa Martínez de Posadas.

Desde Coalición Canaria, María del Mar Pino Julios, ha respaldado las cuentas porque de no aprobarse continuarían prorrogados los de 2017 y son "peores" al conllevar menos recursos, lo que dejaría a Canarias en una situación de "vulnerabilidad".

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias