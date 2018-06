330 43

Montero dice que los nuevos ministerios no aumentarán el gasto pero el Gobierno hará "ajustes" en los PGE

11/06/2018 - 17:43

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes que la estructura del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, con cuatro nuevos ministerios más, no supondrá un aumento de gasto porque habrá "vasos comunicantes" entre los distintos departamentos, si bien ha reconocido que una vez se aprueben los Presupuestos de 2018 el Ejecutivo realizará "pequeños ajustes" en el marco de sus competencias.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"La estructura que sostiene al Gobierno va a permanecer inalterada. Entre todos tendremos la capacidad de dotar los recursos, que no son cuantiosos en términos presupuestarios, porque va a haber vasos comunicantes entre ministerios y no se va a incrementar el coste de lo que comporta en este momento la estructura del Gobierno", ha asegurado en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el debate de vetos de los Presupuestos de 2018 en el Pleno del Senado.

Montero ha explicado que las enmiendas que se puedan plantear por parte del Gobierno serán "en el marco de sus competencias" una vez que finalice la tramitación de los Presupuestos en el Senado, o como previsiblemente sucederá, en el Congreso.

"Una vez culmine la tramitación se podrán hacer ajustes que no tienen para nada significación de cuentas públicas", ha apuntado Montero, quien ha precisado que "se trata de dar visibilidad sobre unas políticas que en este tiempo del PP han estado en segundo plano".

No obstante, ha aclarado que el nuevo Ejecutivo no va a hacer uso de modificaciones presupuestarias a no ser que sea para cuestiones "absolutamente esenciales". "Se trata de pequeños ajustes, que eso siempre hay que hacerlo cuando se aprueban unas cuentas públicas a lo largo del año", ha explicado.

El nuevo Ejecutivo anunciado por Pedro Sánchez la semana pasada está conformado por 17 ministerios, cuatro más que el anterior de Mariano Rajoy, tras una reorganización de competencias que da lugar al nuevo Ministerio de Cultura y Deporte, y la creación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de Industria, Comercio y Turismo y el de Política Territorial y Función Pública.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias