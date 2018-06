770 420

Montero pide pasar página con los Presupuestos del PP y emplaza a los partidos a trabajar en los de 2019

La ministra califica las cuentas de "tránsito" y asumidas por responsabilidad

Pide a los partidos empezar a trabajar las del próximo año

Afirma que rará pequeños retoques en los Presupuestos una vez aprobados

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado, en su primera intervención en el Senado, que los Presupuestos de 2018 "no fortalecen los servicios públicos como nos gustaría" y que son más "de pasado que de futuro". Por ello, ha abogado por "no demorar más la aprobación de un Presupuesto que no es el que compartimos pero que tenemos que transitar, porque la prioridad es trabajar en los de 2019". El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha mostrado partidario de negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de techo de gasto de 2019, que debe llevar el Gobierno a las Cortes antes del 30 de junio.

Montero ha urgido a los senadores a que los nuevos presupuestos para 2019 pongan el acento en las políticas sociales, en el acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y hacia un modelo económico sostenible y equitativo.

No obstante, ha advertido de que "tendremos que hacer la cuadratura del círculo", ya que habrá que respetar los objetivos de déficit público y estabilidad presupuestaria. Ciudadanos hoy, en boca del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha mostrado partidario de negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de techo de gasto de 2019, que debe llevar el Gobierno a las Cortes antes del 30 de junio, así como el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

"Tenemos experiencia en ellos. Tenemos que demostrar que sabemos gestionar de otra manera", ha recalcado tras "desterrar la peor cara de la política", "el partidismo".

Recuperar las políticas para las personas será una de las prioridades que ha marcado la nueva ministra en su discurso, en el que ha criticado que el grupo parlamentario del PP haya enmendado hoy su propia Presupuesto "con intención de buscar complicaciones".

Montero ha abogado por dejar de hacer cosas que los ciudadanos "no entienden" y dejar de buscar "un problema a cada solución".

Ha pedido que no se dé ante Europa una imagen de un país enfrentado a sí mismo y "enredado en cuitas partidistas", como el hecho de que el PP haya "enmendado la plana al presidente saliente" al modificar las cuentas públicas elaboradas por ese Ejecutivo.

La nueva ministra de Hacienda ha insistido en la apuesta del PSOE por el "europeísmo" y por la estabilidad presupuestaria.

Pequeños retoques en 2018

En declaraciones a los medios antes de intervenir en el Pleno del Senado donde se debaten los vetos al Presupuesto, Montero ha apuntado que esas eventuales modificaciones se limitarán al marco de las competencias del Gobierno y sin "significación" en las cuentas.

Montero ha advertido de que éstas no son las cuentas que habría elaborado el PSOE, pero que en este momento del curso político la mejor opción es culminar la tramitación del Presupuesto, porque la "mirada" tiene que estar en las cuentas de 2019, ya que en semanas hay que presentar el techo de gasto para ese ejercicio.

Coste por más ministerios

Ha eludido pronunciarse sobre el detalle de las enmiendas presentadas por el PP al Presupuesto, aunque ha considerado que "no tienen ningún sentido", y ha confiado en que no "se trate de poner piedras en el camino al Gobierno".

Asimismo, ha afirmado que el incremento en el número de ministerios no tendrá coste adicional para la estructura del Gobierno, ya que habrá "vasos comunicantes" entre ellos.

Presupuestos de tránsito

Durante su intervención en el Pleno del Senado, la ministra ha señalado que el proyecto de ley de Presupuestos de 2018 "son de pasado y no de futuro" y ha recalcado que son de "tránsito" y que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez los asumirá por "responsabilidad".

"No es el que compartimos", ha dicho bajo las protestas continuas del grupo parlamentario del PP, que ha interrumpido el discurso de la ministra en varias ocasiones.

Críticas al PP

Montero ha criticado que las cuentas aprobadas por el Gobierno del PP sean las de los recortes y no las de la innovación y ha incidido en que el PSOE los asume porque son solo "un tránsito y un paréntesis para que no se paralice el país".

Ha dicho que el Ejecutivo también podría retirar el proyecto actual pero que ello solo llevaría a aprobar en el último trimestre del año otros presupuestos para el 2019 "tan magníficos como eficaces" pero que estarían en vigor junto con las cuentas prorrogadas de 2017, que son peores que las de 2018.

La nueva ministra se ha enorgullecido de dar su primer discurso tras la toma de posesión en el Senado, la Cámara que da más "realce a la representación territorial de las Comunidades Autónomas".

Se ha comprometido a que la relación con el Senado sea "fructífera y enriquecedora" y ha incidido en que "nunca faltaré a una cita para el debate y la reflexión conjunta".

"Espero el acercamiento leal y riguroso a los datos", ha pedido a los senadores, después de que el presidente del Senado, Pío García Escudero, haya tenido que mandar silencio en varias ocasiones.

