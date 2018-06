Finlandia, el patito feo de los nórdicos, quiere reducir deuda "antes de recibir un golpe"

Con un 60 % de deuda sobre PIB, y ya se están preparando para el futuro.



En España en cambio, tenemos el 100 % sobre PIB, y no sólo no nos preparamos para reducirla, sino que nuestros políticos aumentan en PGE el gasto público, y por ende el déficit público.



Y lo hacen todos los políticos españoles. No importa el partido. Son todos iguales.



Cabezas de avestruz