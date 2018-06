330 43

Economía.- Sordo dice que el nuevo Gobierno "no tiene fortaleza suficiente" para acometer las reformas estratégicas

AVILES, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado este lunes que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene la fortaleza suficiente" en el Parlamento para acometer las reformas estratégicas necesarias en España.

El dirigente sindical ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación antes de iniciar un acto del sindicato donde han estado convocados cientos de delegados de todos los sectores de Asturias en la Casa Municipal de Cultura de Avilés, donde ha estado acompañado por el secretario general de CC.OO. Asturias, José Manuel Zapico.

CC.OO. ha convocado este encuentro con sus afiliados para iniciar un nuevo "clima de tensión" en torno a los distintos convenios colectivos que se están negociando en los distintos sectores. "Ahora hay un nuevo escenario político, y queremos escuchar al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, pero su precariedad de minoría política en el Parlamento, nos lleva a pensar que en las líneas estratégicas en temas de reforma laboral, fiscal y de pensiones es complicado hacer un cambio radical, pero no estaría mal, que mostrasen sus cartas de cara a una nueva cita electoral", ha declarado Unai Sordo.

En cuanto a la derogación de la última reforma laboral aprobada por el PP en el año 2012, Unai Sordo ha explicado los pasos que debe seguir el nuevo Gobierno. "Hay que hablar de derogación por elevación, que quiero decir con esto, que no se trata de volver a la legislación laboral de 2009, lo digo porque en el 2007, sin crisis, había un 32% de temporalidad, así que ojo con pensar que lo que había antes del 2007 era la maravilla, porque tampoco nos sirve", reiteró.

El sindicato considera prioritario eliminar aspectos concretos que recoge esa reforma laboral, como que las empresas no pueden empeorar los salarios mediante convenios de empresa y que no pueden cambiar las condiciones de trabajo unilateralmente, así como encarecer el despido y que éste sea la última opción de las empresas. "Hay que hacer una derogación pro activa, y no una derogación pre activa", ha indicado Unai Sordo.

En cuanto a estos cambios, el dirigente sindical confía en que se puedan llevar a cabo en esta legislatura. "Esto se puede hacer en este mandato, y aunque parezca raro, la patronal está en contra de algún artículo de la ley de 2012, aunque no lo dijera al Gobierno del PP, por lo que algunas materias se pueden hacer de forma consensuada, otras creo que no, el nuevo Gobierno debe decidir si mueve pieza o no", ha advertido Unai Sordo.



