EEUU acusa a Canadá de apuñalar a Trump por la espalda y dinamitar el G7

La puñalada en la espalda. Esta frase tiene ecos sobrecogedores. Para el que no haya aprendido Historia le dejo la pista de Hitler y la Alemania de Weimar.



Sin embargo, la música sigue sonando. Ayer una nota de prensa del BCE extemporánea, rara ella, aseguraba que el BCE seguiría reinvirtiendo las ganancias del QE por lo menos hasta mayo de 2019. Hoy la bolsa se ha levantado compradora, aunque con poco volumen. Bastante menos que durante el terremoto italiano. Pero la prima de riesgo italiana sigue en 240, apenas 60 puntos menos de la que lució en su momento álgido. Así que los mercados no se creen las palabras del ministro italiano de finanzas. Algo parecido a lo que ya ocurrió con Grecia. Poco a poco el mercado dejó de creer a los políticos hasta que llegó el rescate. La confianza como la vida nunca vuelve del lugar de dónde huyó. Salvo milagros, claro. No son de esperar en el caso italiano.



La República Inquisitorial y Bolivariana de Expaña en cambio ha vuelto a sus 100 puntitos, algunos arriba, algunos abajo. Con Ella los mercados han decidido creerse la trola. Por el momento.



Una de las cuestiones claves ha pasado desapercibida por completo de la inspiradora Cumbre o Crisis del G7. Trump parece tonto para la intelligentsia rojaza, que campa por los medios de comunicación.(Normal las facultades de Humanidades son un nido de rojos, no de gente con dos dedos de frente). Pero resulta que dice al final El Economista: Por su parte, Estados Unidos fue el único país que suscribió un punto en el comunicado final para fortalecer "la seguridad energética global" a través del uso de "todas las fuentes de energía".



Mientras en República Inquisitorial y Bolivariana de Expaña, la nueva “menestra” de energía o la cartera que sea (las palabras rimbombantes para los tontos) dice que va a cerrar las nucleares, la gente sensata se prepara para lo peor.



Porque esto no puede sino ir a peor. Un botón de muestra. Las financieras se preparan para aceptar la tecnología blockchain. Básicamente consiste en que una transacción financiera debe ser certificada por tropecientos ordenadores. Imaginemos el coste energético de miles de millones de transacciones financieras. Porque el problema del bitcoin, no es el bitcoin sino el blockchain.



Como el mercado es así de capullo, las financieras se quedarán con la energía y habrá apagones para el resto. Viva la Republica Bolivariana de Venezuela y la de Expaña, hermanadas en la miseria.



Pero la música sigue sonando. La energía es el detonador de la Segunda Fase de la Crisis Sistémica. ¿Por qué USA, cuando el último informe de la AIE dice que producirá al máximo shale oil hasta 2025 quiere traer de vuelta a Rusia?¿Por qué Trump habla continuamente de seguridad nacional, o de seguridad energética global?



La respuesta es obvia. Porque la seguridad energética global está comprometida. Porque no se dice la verdad sobre el shale oil. Porque se nos acaba el tiempo.



Las aparentes rabietas de Trump sólo son el reflejo de lo que hay debajo y no podemos ver. Como el volcán que comienza a echar humo antes de la gran erupción.



Bernanke dijo este fin de semana que nos acercamos a un Momento Coyote, o un Momento Minsky. Él sabe lo que hay en las tripas de la FED. Pero infravalora lo que viene. Es un intelectual financiero. No sabe de la economía real.



Los bancos centrales no van a poder repetir la jugada de 2008 porque esta vez la situación será diferente. Esta vez el coste de la energía será brutal, y la inflación será brutal en consecuencia. Esta vez no van a poder hacer nada antes del fin.



I amar prestar aen (El Mundo ha cambiado)



han mathon ne nen (Lo siento en el agua)



han mathon ne chae (Lo siento en la tierra)



a han noston ned gwilith.(Lo huelo en el aire)