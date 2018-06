Alemania arma una comisión que garantice las pensiones desde 2025

Los Suizos han subido la edad de jubiliación de mujeres de 64 a 65 (creo que para equiparar con hombres) y subirán algo IVA.



No se puede hacer oro de la paja.



La pensión media pública Suiza no llega a los 600 euros, lo que una vez ajustado por el coste de vida 2 o 3 veces superior al de España es el equivalente a una pensión infima. El grueso de las pensiones allí es privado y lo decide cada trabajador.



La gente parece que no ha oido la fábula de la hormiga y la cigarra.