Magdalena Valerio, ministra de Trabajo: "La reforma laboral no se puede derogar alegremente"

Una multiservicios de Albacete, G. F., realiza contratos a media jornada y se trabajan semanalmente mas de cincuenta horas. Es imposible aguantar alli. CCOO hace oidos sordos, solo les importan los cursos que imparten y por eso me di de baja. Asi debe ser el tinglado en toda España, me niego a volver a remar en esas condiciones. No niego que no haya trabajo en España, solo digo que en España solo los funcionarios tienen trabajo digno, y los sindicatos miran a otro lado. Espero que con el PSOE esto cambie, son los unicos que pueden proporcionar a los trabajadores una vida digna imposibilitando la explotacion que proporciona al empresario la reforma laboral. Con menos de 700 euros y la cantidad de horas que tienes que trabajar en las multiservicios, no se puede alquilar una vivienda y tener una vida digna y mucho menos tener un proyecto de vida, nos han convertido en esclavos. Vivir con los padres pensionistas es mucho mejor opcion que remar en las galeras de esclavos de las multiservicios. Y si algun anormal sale con que es mejor cualquier trabajo que nada, especialmente un funcionarios, si tiene valentia que se lo diga a la cara a cualquier desempleado que rechaza trabajar en esas condiciones, que cada dia somos mas.