Trump dinamita la cumbre del G7 tras insultar a Trudeau y no suscribir el comunicado por motivos comerciales

Hace unos días murió Tom Wolfe, el padre del nuevo periodismo, creo. En realidad su muerte es el epítome del fin de toda una era en este campo y la cultura en general (una época que detesto, para hacer honor a la verdad). Los nuevos tiempos obligan a dar la información de otra forma. Como estamos al final, todo se mueve muy deprisa y hay muchas cortinas de humo. Como en los albores de la Primera Guerra Mundial, todo está demasiado enredado y es muy difícil adivinar por qué ocurren los acontecimientos. Nuevos tiempos exigen nueva información. La metáfora sería el Cubo de Rubik o el ajedrez. Cuando se toma una decisión, ésta mueve otras muchas. El trabajo de proporcionar buena inteligencia le suele corresponder a las agencias de su mismo nombre, pero el comportamiento “errático” de Trump obedece entre otras razones a que sus consejeros no saben qué aconsejarle.



Es por tanto ocioso tomar las noticias de forma aislada. Esa información no sirve para nada más que crear confusión.



La Cumbre del G7 se enmarca en un contexto que es lo que tiene valor. Sólo es un evento que refuerza o debilita una estrategia global.



Para empezar Trump ha sido a medias honesto al decir que Rusia debe formar parte del G8. Para los bobatos europeos es poco menos que anatema. Los europeos, tan tontilocos no han entendido el mensaje implícito de Trump. USA es el garante de la legalidad internacional y ya no le compensa. La legalidad internacional no es como la legalidad estatal. Ese es un error estratégico fatal (mortífero para el que no entienda lo que en verdad significa fatal). La ley dentro de un estado nace del deseo de evitar la ley de la selva. Se da el poder al estado para evitar la barbarie. Pero en el orden internacional la ley es hija del interés.



En el caso de USA, es evidente que China y Rusia están maniobrando para hacerle la tenaza. Mientras tanto la imprudente UE se dedica a hacer negocios ventajistas sin poner un duro. Para Trump los europeos son unos jetas. Y tiene razón. Si USA no deja a la UE con el culo al aire es porque se formaría un vacío de poder increíble de impoderables consecuencias, pero Trump lo que viene demostrando es que USA está harta de ser la niñera de Europa.



Por supuesto, Trump como buen imperialista no comprende que la tutela de USA sobre Europa se ha hecho a base de colonizarla, lo que le ha dado buenos beneficios durante décadas. Por ejemplo USA ha exportado inflación a Europa a manos llenas a través del dólar. También ha vendido trillions en servicios basura a la vieja Europa. Sólo hay que ver a los zarrapas con sus vaqueros rotos, oyendo un rap ¡qué no comprenden! Los criajos yendo a las academias de inglés para no aprenderlo jamás, pero es que es cool. La obesidad mórbida. Los asquerosos tatuajes y piercings. La adicción a la marihuana. Las infumables películas. El Yo También #Metoo. La esquizofrenia del feminazismo y el hook up. La música Poop.



A pesar de vender basura a manos llenas, la balanza exterior de USA es un desastre. A pesar de vender productos de nulo valor añadido a precio de oro, la economía de USA crece en falso. USA es un gigantesco castillo de naipes, la casa del cerdito vago esperando que venga el lobo. Es curioso que sea un lobo Fenrhil el que traiga el Ragnarok en la mitología vikinga. Todo el mundo se ha hecho tan jeta como los americanos. Los chinos incluso más. Esa la legalidad internacional que dice defender Europa y los demás miembros del G7. USA se ha caído del caballo como San Pablo.



I amar prestar aen (El Mundo ha cambiado)



han mathon ne nen (Lo siento en el agua)



han mathon ne chae (Lo siento en la tierra)



a han noston ned gwilith.(Lo huelo en el aire)