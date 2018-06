330 43

Montero asistirá el lunes al Senado para defender unos PGE "que no comparte", por la "estabilidad" del país

9/06/2018 - 15:08

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asistirá este próximo lunes al debate a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado, de forma voluntaria, con el fin de facilitar la tramitación de las cuentas públicas "por la estabilidad del país".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Según indica su gabinete, el Grupo Parlamentario Popular utilizó su mayoría en la Cámara Alta para retrasar la cita y provocar que fuera la socialista la que afrontara el debate "de unas cuentas que no son las suyas".

Así, aunque la presencia de la titular de Hacienda no es obligatoria, el Ministerio ha anunciado este sábado que Montero "no defenderá unas cuentas que no comparte" pero sí asistirá para demostrar que el Gobierno "tiene la voluntad de rendir cuentas permanentemente".

La ministra ofrecerá "un mensaje de estabilidad sobre la situación política y económica del país", además de transmitir la "certidumbre" de un Gobierno "que no descuidará ninguna de sus obligaciones" para los próximos meses.

"El diálogo con todos los grupos políticos va a ser seña de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez y vamos a evidenciarlo desde el primer momento", señalan desde el Ministerio de Hacienda.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias