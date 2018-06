El ministro alemán de Finanzas propone la creación de un seguro de desempleo europeo

Un seguro de desempleo europeo es no decir nada si antes no hay una Europa Unida. La Europa de los políticos no es la Europa de los ciudadanos.



Una Europa Unida, se entendería con una justicia, finanzas, control de fronteras, una mayoría de leyes, una sanidad, etc. con principios y características muy similares para toda Europa; y no es así. Por no haber unidad no la hay ni en los propios estados. Véase España y Bélgica entre otros.