CEOE niega un pacto salarial inminente y reitera el 'no' al suelo de 1.000 euros

A pesar de lo que diga la teoría, los sueldos pueden subir aunque no haya pleno empleo, pero las empresas abusan de su posición dominante respecto al trabajador. De hecho...en qué beneficia a las empresas un pleno empleo y que se "disparen" los sueldos? Sería el clímax para empezar a bajarlos con mano de obra más barata de otros sitios, no para una subida infinita de los sueldos. Porque el quid no está en la oferta laboral sino en el equilibrio salarial que permita al trabajador consumir y a la empresa pagar bien sin perjudicarse.. Además, tanto han subido los sueldos en los sectores concretos con falta de trabajadores? No.



No es el pleno empleo la única solución.